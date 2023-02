La grande expo d’Aurore Petit Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

La grande expo d’Aurore Petit Maison du livre, de l’image et du son, 6 mars 2023, Villeurbanne. La grande expo d’Aurore Petit 6 mars – 8 avril Maison du livre, de l’image et du son L’exposition de l’invitée d’honneur de la Fête du Livre Jeunesse 2023 ! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Aurore Petit a imaginé une exposition joyeuse et immersive. À partir de la mise en volume de ses livres illustrés se dessine un parcours interactif autour de nombreuses facettes du corps…

Bienvenue dans un cocon doux et amniotique issu de la trilogie Bébé ventre, Une maman c’est comme une maison et La petite soeur est un diplodocus (Les Fourmis Rouges), une invitation à se lover au creux de jouets géants en tissus. Puis, laissez-vous surprendre par la manipulation de pop-up colorés en version augmentée (La Martinière jeunesse). Envie de donner de la voix ? Rendez-vous autour des Livres à chanter (Milan) imaginés avec Mathis pour réinterpréter de célèbres comptines de manière décalée. Qu’il s’agisse de l’installation, imaginée autour du livre Memento Mori (Rouergue) ou de la transformation de soi en mode selfie à l’instar de la célèbre Dolorès Wilson, le corps et ses métamorphoses sont au coeur de cet univers riche en surprises. Avec le soutien des maisons d’édition Les Fourmis Rouges, La Martinière Jeunesse, Milan, Emmaüs, le TNP de Villeurbanne et avec la participation de l’association Les Cousettes de Lazare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T16:00:00+01:00

2023-04-08T18:00:00+02:00 ©Pauline Mariage

