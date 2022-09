L’explorateur : sur la piste du Mokélé-mbembé Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

L’explorateur : sur la piste du Mokélé-mbembé Maison du livre, de l’image et du son, 7 octobre 2022, Villeurbanne. L’explorateur : sur la piste du Mokélé-mbembé Vendredi 7 octobre, 19h00 Maison du livre, de l’image et du son Embarquez pour un voyage étonnant à la recherche d’une créature mystère avec le cryptozoologue Michel Ballot, en présence du réalisateur Alexandre Brecher. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Au cœur de la forêt largement inexplorée du Bassin du Congo se cache le Mokélé-Mbembé, un animal semi-aquatique dont la forme et les dimensions ressemblent à celles d’un dinosaure sauropode. Vous n’y croyez pas ? Vous avez tort vous répondrait Michel, ancien avocat qui a tout plaqué il y a quinze ans pour essayer de le trouver. Mis sur la piste de sa tanière par l’un de ses pisteurs, il décide de monter sa plus ambitieuse expédition pour enfin rapporter une preuve tangible de son existence. Embarquez pour un voyage étonnant à la recherche de la créature avec le cryptozoologue Michel Ballot ! L’explorateur :

sur la piste du Mokélé-Mbembé

Film d’Alexandre Brecher

(2020, 1h25 min)

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Dans le cadre de la Fête de la science

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T19:00:00+02:00

2022-10-07T21:00:00+02:00 L’explorateur d’Alexandre Brecher

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre, de l'image et du son Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du livre, de l'image et du son Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

L’explorateur : sur la piste du Mokélé-mbembé Maison du livre, de l’image et du son 2022-10-07 was last modified: by L’explorateur : sur la piste du Mokélé-mbembé Maison du livre, de l’image et du son Maison du livre, de l'image et du son 7 octobre 2022 de l'image et du son Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon