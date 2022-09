Le son des souvenirs Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le son des souvenirs Maison du livre, de l’image et du son, 6 octobre 2022, Villeurbanne. Le son des souvenirs Jeudi 6 octobre, 18h30 Maison du livre, de l’image et du son Jean‑Emmanuel Rosnet nous donne à entendre ses réflexions relatives à la question des troubles de la mémoire ainsi que de leur impact sur l’identité de la personne. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes En résidence de création au sein de l’unité Alzheimer de l’EHPAD Camille Claudel de Villeurbanne, l’artiste sonore Jean‑Emmanuel Rosnet a mené un travail sur la mémoire. Au gré de ses visites, il est allé à la rencontre des pensionnaires pour évoquer avec eux leurs souvenirs.

Capturés in situ, ces témoignages et séquences de vie ont été assemblés pour donner le jour à la création sonore documentaire intitulée Le son des souvenirs.

Jean‑Emmanuel Rosnet nous donne à entendre ses réflexions relatives à la question des troubles de la mémoire ainsi que de leur impact sur l’identité de la personne.

