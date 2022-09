Richard Fauguet. Les p’tits plats dans les grands ! Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Richard Fauguet. Les p’tits plats dans les grands ! Maison du livre, de l’image et du son, 30 septembre 2022, Villeurbanne. Richard Fauguet. Les p’tits plats dans les grands ! 30 septembre – 12 novembre Maison du livre, de l’image et du son Pour Richard Fauguet, le réel est un terrain de jeu où il s’amuse à opérer des déplacements. Ses œuvres sont le résultat d’associations, de glissements rapides et de détournements d’objets. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Pour Richard Fauguet, le réel est un terrain de jeu où il s’amuse à opérer des déplacements. Ses œuvres sont le résultat d’associations parfois improbables, de glissements rapides et de détournements d’objets. Il réunit et raccorde les choses pour produire des formes se référant à des images connues, de l’histoire de l’art à la culture populaire.

Particulièrement fasciné par Pablo Picasso, il a souvent rendu hommage au peintre espagnol. La série PPE (Picasso Pour Enfants), au cœur de l’exposition présentée à l’artothèque, est née d’une rencontre entre des plateaux alimentaires, des tampons pédagogiques (utilisés à l’école par les enfants) et les portraits de femmes de Picasso. Exposition en Résonance avec la 16e Biennale de Lyon manifesto of fragility. Vernissage jeudi 29 septembre à partir de 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T14:00:00+02:00

2022-11-12T18:00:00+01:00 © Richard Fauguet, PPE (Picasso pour enfants), 2020, photo Nicolas Brasseur, courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris

