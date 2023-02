Donne-moi la main Maison du Livre, de l’image et du son – Parking Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Donne-moi la main Maison du Livre, de l’image et du son – Parking, 2 avril 2023, Villeurbanne. Donne-moi la main Dimanche 2 avril, 11h00, 15h30 Maison du Livre, de l’image et du son – Parking Spectacle participatif par David Rolland Chorégraphies Maison du Livre, de l’image et du son – Parking 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Casques vissés aux oreilles, laissez-vous guider par les instructions pour quelques pas de danses accessibles à tous, et participez à une joyeuse manifestation orchestrée par des danseurs. Derrière son dispositif original et amusant, Donne-moi la main est un spectacle qui nous rassemble où que l’on soit, dans la cour d’école, dans la rue, dans la société. Alors donne-moi ta main et prends la mienne pour jouer et danser ensemble ! Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Compagnie David Rolland Chorégraphies Production :

Association ipso facto danse (David Rolland Chorégraphies)

Conception : David Rolland en co-écriture avec Elise Lerat

Danseurs en alternance : Benoît Canteteau, Cédric Cherdel, Marie-Charlotte Chevalier, Côme Fradet, Elise Lerat, Lisa Miramond, Anne Reymann, David Rolland, Fani Sarantari, Rodolphe Toupin

Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard Coproduction :

Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon. Le Gymnase CDCN – Roubaix / Hauts-de-France. ONYX, scène conventionnée Danse et Arts du cirque de Saint-Herblain. THV / Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou. La Saison Jeune Public de la Ville de Nanterre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T11:00:00+02:00

2023-04-02T16:30:00+02:00 ©Kalimba

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du Livre, de l'image et du son - Parking Adresse 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Maison du Livre, de l'image et du son - Parking Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du Livre, de l'image et du son - Parking Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Donne-moi la main Maison du Livre, de l’image et du son – Parking 2023-04-02 was last modified: by Donne-moi la main Maison du Livre, de l’image et du son – Parking Maison du Livre, de l'image et du son - Parking 2 avril 2023 de l'image et du son - Parking Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon