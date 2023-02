L.I.R. (Livre In Room) Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

L.I.R. (Livre In Room) Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia, 28 mars 2023, Villeurbanne. L.I.R. (Livre In Room) 28 mars – 2 avril Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia De Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court Maison du livre, de l’image et du son – espace multimédia 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Autour de vous, des livres posés sur des étagères. Choisissez-en un et installez-vous confortablement. C’est alors qu’un des personnages de l’histoire prend vie sous forme d’un hologramme… Bien plus qu’une étonnante cabine littéraire le L.I.R. est une parenthèse extraordinaire qui offre à chaque visiteur une expérience unique de lecture augmentée. __________ Joris Mathieu, Nicolas Boudier en compagnie de Haut et Court Distribution :

Conception et scénarisation : Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court

Conception du dispositif : Nicolas Boudier, Joris Mathieu

Création vidéo : Siegfried Marque

Création Lumière : Nicolas Boudier

Développement : Loïc Bontems

Création musicale : Nicolas Thévenet

Distribution : Line Wiblé, Vincent Hermano, Philippe Chareyron, Marion Talotti, Rémi Rauzier, Brahim Koutari, Jonathan Mallard, Elise Martin, Djamil Mohamed, Julia Roche, Nina Mrdja, Nada Macanković, Mirko Jokić, Marko Petrović Pendula, Jean-Baptiste Demarigny, Razvan Oprea, Valentina Zaharia, Adriana Butoi, Viviane Balsiger, Heiko Buchholz, Blandine Costaz, Martin Prill, Aurélie Rousselet

Remerciement à Recep Erel, Clément-Marie Mathieu

Sélection des textes : Alexandra Badea, François Beaune, Frédéric Boyer, Ivana Hadzi-Popovic, Lancelot Hamelin, Lorris Murail, Falk Richter, Antoine Volodine

Construction : Un Point Trois

Régie générale : Stephen Vernay, Guillaume Lorchat Mentions :

Production Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon

Coproduction Compagnie Haut et Court, Théâtre Les Ateliers, l’Espace Jean Legendre de Compiègne, Le Grand R – Scène Nationale de la Roche-sur-Yon.

En partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne | École Supérieure d’art dramatique

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la politique “Culture et numérique“.

Avec le soutien de l’Institut français, de l’Institut français d’Allemagne et du Bureau du Théâtre et de la Danse, de l’Institut français de Roumanie, de l’Institut français de Serbie, du réseau Teatroskop, du programme transARTE et du Ministère de la Culture et de la Communication.

Avec la participation de l’Institut français, de la Ville de Lyon et du Ministère de la Culture et de la Communication/DGCA et dans le cadre de Francfort en français – France invitée d’honneur à la Foire du Livre de Francfort 2017.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 ©Nicolas Boudier

