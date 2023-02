Borborygmes Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Borborygmes Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium, 2 avril 2023, Villeurbanne. Borborygmes Dimanche 2 avril, 14h30, 16h00 Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium Par la compagnie SCOM Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne connaissons que peu ses potentialités : les capacités presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa fragilité et sa beauté complexe. Au travers des grimaces, des sensations, des bruits, des gestes, des mimiques, des émotions, ce spectacle est avant tout une performance circassienne pour apprendre de l’autre et de nous-même, pour être curieux, pour oser demander, pour regarder la vie, éveiller la curiosité, le pouvoir du corps et de toutes ses capacités. Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Compagnie SCoM Mise en scène : Coline Garcia

Interprétation : Coline Garcia, Nathalie Bertholio et Amanda Homa (en alternance)

Regard extérieur : Guillaume Pazos Création vidéo | Hugo Moreau Création sonore | Fred Wheeler Motion design : Mona Costa

Régie lumière : Julie Malka et Marjolaine Grenier (en alternance)

