Coucou Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium, 1 avril 2023, Villeurbanne. Coucou Samedi 1 avril, 14h00, 16h30 Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium D’après le livre de Lucie Felix – Par le Collectif Ma Théa Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Inspiré par les captivantes propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou nous guide dans une expérience théâtrale aussi active qu’enjouée. Ensemble, on joue, on se cache, on découvre. Par la poésie, la danse, la musique et le théâtre d’objet, le livre trouve ses nouvelles dimensions et souffle d’inédites explorations, rejoignant avec délicatesse l’univers des tout-petits. Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Collectif Ma-Théâ Concept visuel : Lucie Féli x

Mise en scène : Mateja Bizjak Petit

Jeu : Caroline Chaudré, Maxime Lance (France), Maja Kunši, Gašper Malnar (Slovénie)

Poèmes : Pierre Soletti, Damien Félix et Mateja Bizjak Petit

Chorégraphie : Barbara Kanc

Regard extérieur : Brigitte Bougeard

Composition musicale : Damien Félix

Réalisateur en informatique musicale : Maxime Lance et le Collectif Sonopopée

Accompagnement technique : Jean-Yves Rambaud et Franck Coutelle

Régisseur : Romaric Pivant

Administration : Dolores Dias

Logistique : Elisza Peressoni Ribeiro

Production, diffusion : Mateja Bizjak Petit Coproduction :

Collectif Ma-Théâ du Centre De Créations Pour l’Enfance / Lutkovno Gledalisce (Théâtre De Marionnettes De Ljubljana) / Festi¬val Mondial Des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

Partenaires TJP Centre Dramatique National Strasbourg – Grand Est / Saint-Ex, Culture Numérique à Reims / CESARE – Centre National De Création Musi¬cale à Bétheny / Le Cellier à Reims / La Crèche Du Centre Hospitalier « Ber¬ceau d’Arthur » à Charleville-Mézières / La Fileuse – Friche artistique de Reims. Avec le soutien de la DRAC Grand Est.

