Ecouter/Voir les enfants Linfraviolet Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Ecouter/Voir les enfants Linfraviolet Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium, 29 mars 2023, Villeurbanne. Ecouter/Voir les enfants Linfraviolet Mercredi 29 mars, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium Par Céline Ravenel et Milena Gilabert handicap auditif hi Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Avec pour point de départ le court métrage d’animation Link, cette séance de cinéma n’est pas comme les autres ! C’est une expérience tubulaire où la danse et les corps mobiles sortent littéralement du cadre de projection, favorisant la rencontre avec l’animation dans un étonnant dispositif qui invite autant à la curiosité qu’au mouvement. __________ Compagnie Linfraviolet Danseuses, performeuses : Céline Ravenel et Milena Gilabert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00

2023-03-29T15:15:00+02:00 ©Linfraviolet

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son - Auditorium Adresse 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Maison du livre, de l'image et du son - Auditorium Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du livre, de l'image et du son - Auditorium Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Ecouter/Voir les enfants Linfraviolet Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium 2023-03-29 was last modified: by Ecouter/Voir les enfants Linfraviolet Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium Maison du livre, de l'image et du son - Auditorium 29 mars 2023 de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon