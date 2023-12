Contes à construire ! Maison du livre, de l’image et du son, 13 avril 2024 07:00, .

Contes à construire ! Samedi 13 avril 2024, 09h00 Maison du livre, de l’image et du son

Sur inscription en cliquant ici : ouverture des inscriptions le dernier samedi du mois, à partir de 12h, pour la séance du mois suivant.

Un moment d’écoute et de collaboration où les enfants tissent un conte improvisé. Ils se glissent, par le jeu, à la fois dans les rôles d’auteurs-autrices du récit et dans ceux de ses personnages principaux. De paysages fascinants en merveilleux mystères, en passant par des péripéties décoiffantes, guidés et accompagnés par le narrateur, les enfants vont pouvoir créer, partager et jouer leurs histoires ensemble, de fil en aiguille.

Avec l’intervention de l’association Portes et plumes.

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne

2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T10:00:00+02:00

Jeune public 3-5 ans