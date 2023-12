Écoutez voir les enfants ! [Fête du livre jeunesse] Maison du livre, de l’image et du son Écoutez voir les enfants ! [Fête du livre jeunesse] Maison du livre, de l’image et du son, 3 avril 2024, . Écoutez voir les enfants ! [Fête du livre jeunesse] Mercredi 3 avril 2024, 12h30 Maison du livre, de l’image et du son Ciné concert par K-ARP : A l’assaut de la tour Eiffel Alain Pol (1947) En 1947, Pierre Allain, Jacques Poincenot, Guy Poulet et René Ferlet, quatre alpinistes aguerris, partent à l’assaut de la tour Eiffel. Sur une musique électronique intuitive et rafraîchissante de Franck Litzler (K-Arp) Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants-fete-du-livre-jeunesse/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/12/Sans-titre.png »}, {« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/12/karp-1024×683.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T12:30:00+02:00 – 2024-04-03T14:00:00+02:00

Age min 4

