Rendez-vous contes ! Maison du livre, de l’image et du son Rendez-vous contes ! Maison du livre, de l’image et du son, 23 mars 2024 20:30, . Rendez-vous contes ! Samedi 23 mars 2024, 21h30 Maison du livre, de l’image et du son **Sur inscription en cliquant ici : ouverture des inscriptions le dernier samedi du mois, pour la séance du mois suivant.

** 1 place = 1 personne, les adultes accompagnant doivent également s’inscrire. Le conteur Ernest Afriyié propose un voyage bigarré à travers les continents. Un tourbillon de rires, de chants et de contes en couleurs pour les petits et les grands. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/rendez-vous-contes-3/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-rendez-vous-contes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T21:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

2024-03-23T21:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00 Jeune public 3-5 ans Détails Heure : 20:30 Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son Latitude 45.768033 Longitude 4.887698 latitude longitude 45.768033;4.887698

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//