Écoutez voir les enfants ! Maison du livre, de l’image et du son Écoutez voir les enfants ! Maison du livre, de l’image et du son, 6 mars 2024, . Écoutez voir les enfants ! Mercredi 6 mars 2024, 12h30 Maison du livre, de l’image et du son 7, 8, 9 Boniface… 10, 11, 12 Pougne le Hérisson de Pierre Granjon et Antoine Lanciaux (2011,2012) Les saisons se suivent au royaume d’escampette mais Léon et Mélie ont encore quelques intrigues à démêler comme une curieuse histoire d’amour entre Boniface et la reine Héloïse. L’Automne arrivant, tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. « Ca, c’est encore de la faute de Boniface le conteur! » lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ? Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants-4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T12:30:00+01:00 – 2024-03-06T14:00:00+01:00

2024-03-06T12:30:00+01:00 – 2024-03-06T14:00:00+01:00 Cinéma Jeune public Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 4 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son latitude longitude 45.768033;4.887698

