Club manga : la voix des otakus Maison du livre, de l’image et du son, 18 février 2024 00:30, .

Vous souhaitez participer à l’achat des mangas pour la médiathèque ? Ce rendez‑vous mensuel est fait pour vous !

Une sélection de mangas à découvrir et à lire pour débattre et choisir ceux qui seront achetés.

Pour plus d’infos et inscription n’hésitez pas à vous rapprocher des bibliothécaires des 2e et 3e étages de la Maison du livre, de l’image et du son !

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne

2024-02-18T01:30:00+01:00 – 2024-02-18T03:30:00+01:00

Arts et Littérature Jeune public