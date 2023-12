Écoutez voir les enfants ! Maison du livre, de l’image et du son Écoutez voir les enfants ! Maison du livre, de l’image et du son, 14 février 2024, . Écoutez voir les enfants ! Mercredi 14 février 2024, 12h30 Maison du livre, de l’image et du son 1, 2, 3 Léon_… 4, 5, 6 _Mélie pain d’épice de Pierre Granjon et Pascal Le Nôtre (2008, 2009) De l’hiver au printemps, il se passe des choses étranges dans le petit royaume d’Escampette. Un ogre enlève une princesse, une épidémie se répand… Léon et ses amis vont essayer de ne pas tomber dans les pièges de Boniface le conteur ! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T12:30:00+01:00 – 2024-02-14T14:00:00+01:00

Cinéma Jeune public Age min 4

