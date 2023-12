Quelques grammes de finesse… Maison du livre, de l’image et du son Quelques grammes de finesse… Maison du livre, de l’image et du son, 10 février 2024, . Quelques grammes de finesse… 10 février – 13 avril 2024 Maison du livre, de l’image et du son Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-04-13T12:00:00+02:00 – 2024-04-13T16:00:00+02:00 L’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon présente une sélection de ses éditions d’artistes, entourées de pièces imprimées sur papier d’éditeurs, artistes, centres d’art ayant un intérêt prononcé pour le multiple. Ces invitations révèlent des économies de production aux contours variés mais toujours motivées par l’exigence et un goût pour l’image.

Le titre est emprunté à un fameux slogan publicitaire pour du chocolat suisse.

Une proposition de Nick Oberthaler, Nicolas Romarie et d'étudiant.e.s de l'Ensba Lyon

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

