Bouquins câlins

Mardi 30 janvier 2024, 20h30
Maison du livre, de l'image et du son

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions le dernier mardi du mois, à partir de 14h, pour les séances du mois suivant (1 séance par mois maximum).

Histoires, chansons, jeux de doigts, les bébés et enfants de moins de trois ans partent à la découverte des livres. Un enfant, dès son plus jeune âge, a besoin d'entendre une langue riche, la musique si particulière des récits, même s'il ne la comprend pas complètement. Car c'est le plaisir qui fait grandir !

Cet accueil est ouvert au public individuel ainsi qu'aux professionnels de la petite enfance, accompagnés de 4 enfants maximum.

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

