Corps Accords [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son Corps Accords [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son, 20 janvier 2024 17:00, . Corps Accords [Nuits de la lecture] Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Maison du livre, de l’image et du son « À travers une lecture ponctuée de respirations et de silences, les corps réagissent petit à petit au sens. Mais faut-il encore qu’ils y trouvent tous le même ? Quel sens, quelle danse, quelle interprétation donner à ce que nous entendons ? Écoutons-nous vraiment ? Alors tendons l’oreille, laissons-nous porter par la haute voix et donnons corps à l’oeuvre littéraire qui nous transporte vers un ailleurs. » – Karla Pollux Les danseurs de la Cie De Fakto vous donnent rendez-vous pour découvrir une création inédite, le tout relevé d’une touche hip-hop, dans les trois médiathèques de Villeurbanne. Une création Nuits de la lecture 2024 – Métropole de Lyon Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/corps-accords-nuits-de-la-lecture/ »}] [{« link »: « https://www.ciedefakto.com/ »}, {« link »: « https://www.grandlyon.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:20:00+01:00

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:20:00+01:00 Art contemporain Arts et Littérature Détails Heure : 17:00 Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son Latitude 45.768033 Longitude 4.887698 latitude longitude 45.768033;4.887698

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//