Place aux corps ! [Nuits de la lecture]

Samedi 20 janvier 2024, 15h00
Maison du livre, de l'image et du son

Jeunes (et moins jeunes) sont invités à se mettre en mouvement avec des jeux mais aussi à réinventer

leur corps avec du maquillage, un espace photo, pour devenir quelqu'un d'autre le temps d'une soirée… N'hésitez pas à venir déguisé !

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00 Jeune public Découvertes et société Détails Heure : 14:00 Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 3 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son Latitude 45.768033 Longitude 4.887698 latitude longitude 45.768033;4.887698

