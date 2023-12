Je suis ta FM. Carla Adra [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son Je suis ta FM. Carla Adra [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son, 20 janvier 2024, . Je suis ta FM. Carla Adra [Nuits de la lecture] Samedi 20 janvier 2024, 14h00 Maison du livre, de l’image et du son Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

14h00 – 17h00

Dans Je suis ta FM, Carla Adra se transforme en un émetteur vivant, devenant ainsi une radio humaine qui répète, mot pour mot, tout ce qu'elle entend sur les ondes. L'artiste navigue entre les différentes stations de radio, capturant un large éventail de contenus, de publicités, d'actualités et de chansons. Elle devient le réceptacle des voix et des messages des autres, les faisant résonner à travers son propre corps. Je suis ta FM a été pour la première fois présenté à Cyberrance à Romainville en 2022, puis à la 7e édition du Festival Setu à Elliant en 2022

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

