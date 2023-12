Take Away Maison du livre, de l’image et du son Take Away Maison du livre, de l’image et du son, 20 janvier 2024, . Take Away Samedi 20 janvier 2024, 12h00 Maison du livre, de l’image et du son Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-20T12:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00 Cela devient un rendez-vous habituel du mois de janvier : l’artothèque dévoile les oeuvres d’art entrées dans sa collection l’année précédente. Rendez-vous de 14h à 18h pour les découvrir et les emprunter. N’oubliez-pas : premier arrivé, premier servi.

À vous de jouer ! avec des oeuvres de : Pierre-Olivier Arnaud, Katinka Bock, Nina Childress, Marcel Dzama, Mara Fortunatovic, Dorothy Iannone, Daniel Johnston, Vincent Kohler, Elodie Lesourd, Fiona Mackay, Jonathan Monk, Olaf Nicolai, Otobong Nkanga, Jack Pierson, Thu-Van Tran et Rachel Whiteread

