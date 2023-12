Initiation à la sophrologie [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son Initiation à la sophrologie [Nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son, 20 janvier 2024 07:30, . Initiation à la sophrologie [Nuits de la lecture] Samedi 20 janvier 2024, 08h30 Maison du livre, de l’image et du son Ouverture des inscriptions 1 mois avant la date de l’événement. Passez un moment de détente et de bien-être à la médiathèque. Auprès de notre sophrologue, initiez-vous aux techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.

Un moment de pure sérénité! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/initiation-a-la-sophrologie-nuits-de-la-lecture/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Arts et Littérature Découvertes et société Détails Heure : 07:30 Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 14

