Ciné-conte : Le corps burlesque [Nuits de la Lecture] Maison du livre, de l’image et du son Ciné-conte : Le corps burlesque [Nuits de la Lecture] Maison du livre, de l’image et du son, 19 janvier 2024 15:00, . Ciné-conte : Le corps burlesque [Nuits de la Lecture] Vendredi 19 janvier 2024, 16h00 Maison du livre, de l’image et du son Projection cinéma, conte à bouger et jeux de mimes, autour de deux monuments du burlesque, Chaplin et Keaton. Charlot patine (The Rink), de Charlie Chaplin (1916) : Charlot, garçon de restaurant, n’a qu’une passion : le patinage. Et à la patinoire, où il se précipite après son service, il retrouve certains clients mécontents, avec les résultats que l’on imagine. Malec champion de golf (Convict 13), de Buster Keaton et Eddie Cline (1920) : d’un tournoi de golf à une partie de balle au prisonnier, Keaton cabriole, voltige et rebondit dans ce court-métrage survolté. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cine-conte-le-corps-burlesque-nuits-de-la-lecture/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T16:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

2024-01-19T16:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00 Cinéma Jeune public Détails Heure : 15:00 Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 8 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son Latitude 45.768033 Longitude 4.887698 latitude longitude 45.768033;4.887698

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//