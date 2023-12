Le corps dans l’art [nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son Le corps dans l’art [nuits de la lecture] Maison du livre, de l’image et du son, 18 janvier 2024 15:30, . Le corps dans l’art [nuits de la lecture] Jeudi 18 janvier 2024, 16h30 Maison du livre, de l’image et du son Que nous dit le temps long et ces mains qui s’impriment sur les parois ? La présence-absence leur donne une grande puissance symbolique. Premier outil, première trace, première empreinte ou signature, le corps s’efface parfois dans le geste. Il est mouvement, il est « canon » ! Mis en scène, performé, paré ! Un peu vaniteux non ? Cette conférence sera l’occasion d’explorer le corps sous toutes ses coutures (ou presque). Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/le-corps-dans-lart-nuits-de-la-lecture/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

