Gloomy Eyes, film en réalité virtuelle
18 – 20 janvier 2024
Maison du livre, de l'image et du son
par la Métropole de Lyon et Connexion VR

« Quand le soleil s'est lassé de la bêtise humaine, il a décidé de disparaître pour ne plus jamais se lever. » Les ténèbres ont réveillé les morts. Zombies et humains se livrent un combat acharné. Au milieu de ce chaos, un garçon zombie, Gloomy, et une fille mortelle, Nena, osent jouer avec l'amour.

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

2024-01-18T09:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Heure : 08:00
Age min 13
Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

