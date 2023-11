Majnoun et Leïli : chants d’outre-tombe Maison du livre, de l’image et du son Majnoun et Leïli : chants d’outre-tombe Maison du livre, de l’image et du son, 16 décembre 2023, . Majnoun et Leïli : chants d’outre-tombe Samedi 16 décembre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Découvrez l’un des plus célèbres contes d’Orient, le drame amoureux du poète Majnoun et de son amante Leïli, lors d’une lecture musicale animée par l’illustrateur Yann Damezin (auteur du roman graphique Majnoun et Leïli : chants d’outre-tombe, paru en 2022) et le musicien Baptiste Frelat_._ La projection de ce poème graphique est accompagnée d’interludes musicaux au oud et au kamâncheh. « Un véritable voyage onirique multi-sensoriel à travers la culture arabo-persane. » Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/majnoun-et-leili-chants-doutre-tombe/ »}] [{« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/doc/SYRACUSE/4400217/majnoun-et-leili-chants-d-outre-tombe-yann-damezin »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:15:00+01:00

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:15:00+01:00 Arts et Littérature Découvertes et société Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son latitude longitude 45.768033;4.887698

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//