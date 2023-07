Crée ton mini jeu vidéo à offrir à tous tes proches ! Maison du livre, de l’image et du son Crée ton mini jeu vidéo à offrir à tous tes proches ! Maison du livre, de l’image et du son, 16 décembre 2023, . Crée ton mini jeu vidéo à offrir à tous tes proches ! Samedi 16 décembre, 10h00 Maison du livre, de l’image et du son Laisse parler ton imagination et développe un mini jeu vidéo en seulement quelques clics sur Gdevelop ! Tu pourras l’installer sur les smartphones de tout ton entourage en ses fêtes de fin d’année et te vanter d’être co-créateur d’un jeu à succès ! Sur inscription en cliquant ici ou en appelant au 0478680404. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16436 »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/?page_id=109644 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cultures numériques ados +10 ans Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12

