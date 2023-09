Prix Summer 2024 : Rencontre avec Clara Arnaud Maison du livre, de l’image et du son Prix Summer 2024 : Rencontre avec Clara Arnaud Maison du livre, de l’image et du son, 15 décembre 2023, . Prix Summer 2024 : Rencontre avec Clara Arnaud Vendredi 15 décembre, 19h00 Maison du livre, de l’image et du son La Maison du livre, de l’image et du son s’associe cette année encore à la Fête du Livre de Bron et à la Métropole pour élire le lauréat du Prix Summer 2024 ! Ce vendredi 15 décembre, Clara Arnaud vient présenter son roman « Et vous passerez comme des vents fous » à 19h à la Maison du livre, de l’image et du son ! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/prix-summer-2024-rencontre-avec-clara-arnaud/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/09/9782330182250-475×500-1-159×300.jpg »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/doc/SYRACUSE/4428038/et-vous-passerez-comme-des-vents-fous-roman-clara-arnaud »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Arts et Littérature adultes

Lieu: Maison du livre, de l'image et du son
Adresse: 247 cours émile Zola, Villeurbanne
Age min: 18

