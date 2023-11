Ecoutez voir les enfants ! – écoutez Maison du livre, de l’image et du son Ecoutez voir les enfants ! – écoutez Maison du livre, de l’image et du son, 13 décembre 2023, . Ecoutez voir les enfants ! – écoutez Mercredi 13 décembre, 13h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici. Portrait de compositrice contemporaine : l’écoute profonde de Pauline Oliveros. Avec cet atelier, laissez vous entraîner dans l’univers musical de Pauline Oliveros : une compositrice américaine de musique contemporaine. L’écoute de ses pièces intitulées Deep Listening vous transportera dans le courant de musique minimaliste des années 1970. Enfin, un atelier d’improvisation sonore à la manière de ses pièces Sonic Meditation participera à vous initier à son travail. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants-petite-seance-musicale/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-ecouter-voir-les-enfants-petite-seance-musicale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T13:00:00+01:00 – 2023-12-13T14:00:00+01:00

2023-12-13T13:00:00+01:00 – 2023-12-13T14:00:00+01:00 Musique Jeune public Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 5 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son latitude longitude 45.768033;4.887698

