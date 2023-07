Prix Summer 2024 : échange autour des lectures Maison du livre, de l’image et du son Prix Summer 2024 : échange autour des lectures Maison du livre, de l’image et du son, 2 décembre 2023, . Prix Summer 2024 : échange autour des lectures Samedi 2 décembre, 11h00 Maison du livre, de l’image et du son La Maison du livre, de l’image et du son s’associe cette année encore à la Fête du Livre de Bron et à la Métropole pour élire le lauréat du Prix Summer 2024 ! Sélectionnés par la Fête du Livre de Bron, lors de la rentrée littéraire de l’automne, 5 romans à lire et 5 auteurs à découvrir ! Laissez-vous porter par vos lectures et choisissez votre livre préféré. 1 seul sera élu ! 5 dates à retenir : – samedi 23 septembre, présentation de la sélection et prêt des livres, – samedi 2 décembre, échange autour des lectures, – vendredi 15 décembre rencontre avec un auteur de la sélection à 19h à la Mlis, – samedi 10 février 2024, vote pour le Prix Summer 2024, – vendredi 8 mars, table ronde de remise du prix Summer 2024 à l’hippodrome de Bron en présence des 5 auteurs sélectionnés (sur inscription) Inscription sur le site des médiathèques ou à la médiathèque adulte de la Mlis Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/prix-summer-2024-echange-autour-des-lectures/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/07/Logo_Summer_noir-300×300.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Arts et Littérature adultes Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 18

