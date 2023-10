Mercredi Arty ! [Hit me baby one more time] Maison du livre, de l’image et du son Mercredi Arty ! [Hit me baby one more time] Maison du livre, de l’image et du son, 29 novembre 2023, . Mercredi Arty ! [Hit me baby one more time] Mercredi 29 novembre, 10h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici Réveille la star pop qui est en toi. Vibrations sonores et colorées, viens customiser des pots de peinture pour les transformer en instrument de musique. Nous ferons des expériences autour du son et nous inventerons une sculpture sonore collective. Ta batterie transportable sous le bras, tu repartiras également avec une photographie de ta performance. Un atelier d’art plastique autour de l’exposition Hit me baby one more time présentée à l’artothèque. Conçu et mené par Adeline Toulon. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/mercredi-arty/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-atelier-mercredi-arty/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T10:00:00+01:00 – 2023-11-29T12:15:00+01:00

Art contemporain
Jeune public

Lieu: Maison du livre, de l'image et du son
Adresse: 247 cours émile Zola, Villeurbanne
Age min: 7
Age max: 9

