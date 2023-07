Traitement de texte Maison du livre, de l’image et du son Traitement de texte Maison du livre, de l’image et du son, 24 novembre 2023, . Traitement de texte Vendredi 24 novembre, 10h30 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici (ou par téléphone au 04 78 68 04 04). Avec le logiciel LibreOffice, tapez un texte, mettez-le en page, ajoutez les numéros de pages, et surtout, n’oubliez pas de l’enregistrer ! Apprendre à utiliser LibreOffice Writer pour rédiger, mettre en page et enregistrer lettres et CV. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16412 »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscriptions-formation-numerique-traitement-de-texte/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T10:30:00+01:00 – 2023-11-24T12:00:00+01:00

2023-11-24T10:30:00+01:00 – 2023-11-24T12:00:00+01:00 Cultures numériques adultes Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 18 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//