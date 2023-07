LES BASES DE LA NAVIGATION SUR INTERNET Maison du livre, de l’image et du son LES BASES DE LA NAVIGATION SUR INTERNET Maison du livre, de l’image et du son, 22 novembre 2023, . LES BASES DE LA NAVIGATION SUR INTERNET Mercredi 22 novembre, 10h00 Maison du livre, de l’image et du son Reprenons ensemble les bases de la navigation pour surfer en toute sécurité sur internet, les bonnes astuces pour protéger sa vie privée, chercher et vérifier les informations et limiter les publicités ! Sur inscription en cliquant ici ou en appelant au 0478680404. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16409 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00 Cultures numériques 6-7 ans Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 18 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

