Samedi 18 novembre, 17h00 Maison du livre, de l'image et du son Vernissage de l'exposition Exilés! en présence de l'artiste Christophe Perdreau En partenariat avec le festival Migrant'scène proposé par la Cimade Depuis plusieurs années, l'Europe s'est vue particulièrement déstabilisée lorsque les enjeux humanitaires sont venus bousculer sa tradition d'accueil. Très ému par ces événements, Christophe Perdreau a initié ce projet artistique qui retrace le parcours des exilés. Sa démarche vise à impliquer le spectateur dans le sujet en l'incitant à faire le voyage avec eux, à prendre conscience de leur souffrance et à interroger notre regard sur l'émigration. Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne

