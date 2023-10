Du cinéma en VR ! Maison du livre, de l’image et du son Du cinéma en VR ! Maison du livre, de l’image et du son, 14 novembre 2023, . Du cinéma en VR ! 14 – 18 novembre Maison du livre, de l’image et du son Du 14 au 18 novembre, le cinéma en réalité virtuelle est à découvrir avec un choix de films immersifs en lien avec la programmation cinéma de novembre ! Les films Montegelato de Davide Rapp (15 min), Caravaggio in tenebris de Matthieu Van Eckhout (8 min) et Gloomy eyes de Fernando Maldonado et Jorge Tereso (3×10 min) vous sont proposés aux horaires d’ouverture de la Maison du livre. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/du-cinema-en-vr-des-13-ans/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T11:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00 Cinéma Cultures numériques Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 13 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son latitude longitude 45.768033;4.887698

