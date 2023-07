Quand les jeux vidéo explorent l’exil – session gaming [Semaine de l’hospitalité] Maison du livre, de l’image et du son Quand les jeux vidéo explorent l’exil – session gaming [Semaine de l’hospitalité] Maison du livre, de l’image et du son, 4 novembre 2023, . Quand les jeux vidéo explorent l’exil – session gaming [Semaine de l’hospitalité] Samedi 4 novembre, 10h30 Maison du livre, de l’image et du son Les jeux vidéo aussi traitent la thématique de l’exil, de manière sérieuse, ou plus légère, de manière frontale ou détournée … Venez-vous confronter au voyage semé d’embuche, au passage de frontière, cherchez votre place dans un nouveau lieu, découvrez l’histoire d’une famille à travers sa cuisine … Découvrons et discutons ensemble de ces jeux ! Sur inscription en cliquant ici ou en appelant au 0478680404. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16450 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

