EXILÉS ! Maison du livre, de l’image et du son EXILÉS ! Maison du livre, de l’image et du son, 4 novembre 2023, . EXILÉS ! 4 novembre – 7 décembre Maison du livre, de l’image et du son Exposition des peintures de Christophe Perdreau en partenariat avec le festival Migrant’scène proposé par la Cimade Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/exiles/ »}] [{« link »: « https://www.migrantscene.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

2023-12-07T12:00:00+01:00 – 2023-12-07T19:00:00+01:00 Art contemporain Arts et Littérature Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son latitude longitude 45.768033;4.887698

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//