Les manettes sont de sortie pour Halloween Maison du livre, de l’image et du son Les manettes sont de sortie pour Halloween Maison du livre, de l’image et du son, 31 octobre 2023, . Les manettes sont de sortie pour Halloween Mardi 31 octobre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Pour Halloween, vient tester des jeux qui font peur, d’autres un petit peu moins… Arme-toi de ta manette et de ton courage, et joins-toi à nous pour cette session découverte ! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16435 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00 Cultures numériques ados +10 ans Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//