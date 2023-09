Ciné-conférence sur le cinéma de Wim Wenders [Festival Lumières 2023] Maison du livre, de l’image et du son Ciné-conférence sur le cinéma de Wim Wenders [Festival Lumières 2023] Maison du livre, de l’image et du son, 21 octobre 2023, . Ciné-conférence sur le cinéma de Wim Wenders [Festival Lumières 2023] Samedi 21 octobre, 17h00 Maison du livre, de l’image et du son Wim Wenders qui sera honoré du Prix Lumière est le chef de file du Nouveau Cinéma Allemand qui naît au début des années 1970. Il est à l’origine du chef d’œuvre Les Ailes du désir et reçoit la Palme d’Or pour Paris Texas. Entre les USA et l’Allemagne, la photographie et l’errance, le voyage et les grandes villes, Wim Wenders a construit une œuvre dont 10 films incontournables seront présentés pendant cette rencontre animée par Fabrice Calzettoni du Festival Lumière. Les ciné-conférences (1h30) sont composées de la moitié du temps d’extraits de films sur la durée totale de 1h30, soit 45 min de cinéma projeté sur grand écran. Pour apprendre et revivre en même temps l’histoire du cinéma ! Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cine-conference-sur-le-cinema-de-wim-wenders-festival-lumieres-2023/ »}] [{« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/SearchMinify/9243251e5da63b1ac304b84650f2e3c2 »}, {« link »: « https://www.institut-lumiere.org/cinema/cin%C3%A9-conf%C3%A9rences/cine-conferences-2023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

