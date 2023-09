À la fin, il n’en restera qu’un ! [Fête de la science] Maison du livre, de l’image et du son À la fin, il n’en restera qu’un ! [Fête de la science] Maison du livre, de l’image et du son, 14 octobre 2023, . À la fin, il n’en restera qu’un ! [Fête de la science] Samedi 14 octobre, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici. À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est le sport et la pratique sportive qui sont mis à l’honneur de la Fête de la science 2023. Si vous préférez les défis sportifs rigolos, venez tester le jeu Yogi le samedi 14 octobre au rez-de-chaussée de la Maison du livre, de l’image et du son ! Les joueurs piochent une carte et doivent suivre le défi imposé par la carte. L’instruction sur la carte doit être suivie pour tout le reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive plus à respecter tous ses défis est éliminé. Tenue décontractée exigée ! Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/a-la-fin-il-nen-restera-quun-fete-de-la-science/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-a-la-fin-il-nen-restera-quun-fete-de-la-science-14-10-2023-mlis/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

