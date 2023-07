Voir à l’intérieur du vivant grâce à l’imagerie médicale [FÊTE DE LA SCIENCE] Maison du livre, de l’image et du son Voir à l’intérieur du vivant grâce à l’imagerie médicale [FÊTE DE LA SCIENCE] Maison du livre, de l’image et du son, 14 octobre 2023, . Voir à l’intérieur du vivant grâce à l’imagerie médicale [FÊTE DE LA SCIENCE] Samedi 14 octobre, 10h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscr**iption** en cliquant ici ou par téléphone au 04 78 68 04 04. Musclez votre cerveau et découvrez le principe de l’imagerie médicale autour d’un jeu de mémoire puis découvrez les dernières recherches en neurosciences. Un atelier proposé par les chercheurs et chercheuses du CNRS. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16432 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//