Ocytocine : jouer avec l’esprit critique [FÊTE DE LA SCIENCE] Maison du livre, de l’image et du son, 11 octobre 2023, .

Ocytocine : jouer avec l’esprit critique [FÊTE DE LA SCIENCE] Mercredi 11 octobre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son

Sur inscr**iption** en cliquant ici ou par téléphone au 04 78 68 04 04.

Le bluff, c’est du sport ! Ocytocine est un jeu de bluff et de déduction invitant à une plongée dans l’univers des réseaux sociaux. Ce jeu a pour but de développer l’esprit critique en initiant les participants aux réflexes à adopter face aux informations disponibles sur les réseaux sociaux et sur Internet, plus généralement. Une façon originale de dédramatiser le rapport à l’information et d’entraîner le radar anti- infox pour ne plus participer involontairement à leur propagation !

4 sessions de jeu de 30 minutes.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16434 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00