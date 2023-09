Atelier jeux de société [Semaine bleue] Maison du livre, de l’image et du son Atelier jeux de société [Semaine bleue] Maison du livre, de l’image et du son, 4 octobre 2023, . Atelier jeux de société [Semaine bleue] Mercredi 4 octobre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées dont le thème 2023 est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ! », la médiathèque propose une petite sélection de jeux de société pour passer un bon moment en famille, seul ou avec des amis ! Lieu : Deuxième étage de la MLIS Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/atelier-jeux-de-societe-semaine-bleue/ »}] [{« link »: « https://semaine-bleue.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 18

