Écoutez voir les enfants! Maison du livre, de l’image et du son Écoutez voir les enfants! Maison du livre, de l’image et du son, 20 septembre 2023, . Écoutez voir les enfants! Mercredi 20 septembre, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son Petite séance de ciné-jeu Patate accompagné d’autres stars du potager Mercredi 20 Septembre – 14 h 30 – à partir de 4 ans Les légumes du jardin, Patate en tête, décident de prendre leur destin en main et de se rebeller contre le jardinier. L’aventure est au bout du potager ! Un film réalisé par Benoît Chieux et Damien Louche-Pélissier (2000). Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

2023-09-20T14:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00 Cinéma Jeune public Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//