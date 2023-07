Broderie sur carte postale [Journées du Patrimoine] Maison du livre, de l’image et du son Broderie sur carte postale [Journées du Patrimoine] Maison du livre, de l’image et du son, 16 septembre 2023, . Broderie sur carte postale [Journées du Patrimoine] Samedi 16 septembre, 14h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 1 mois avant la date de l’événement. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, pourquoi pas redécouvrir Villeurbanne sous un autre angle! Lors de cet atelier, nous vous proposons de broder des cartes postales anciennes de Villeurbanne provenant du fond d’archives du Rize. Ainsi vous pourrez vous approprier, sublimer et embellir à votre goût les bâtiments et lieux emblématiques de notre ville. Avec l’aide de Jen Brode, vous découvrirez les bases techniques et les points adaptés à ce type de projet et repartirez avec votre carte postale personnalisée. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/16458/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-musicalins-01-12-2021-9h30-mediatheque-du-tonkin/ »}, {« link »: « http://lerizeplus.villeurbanne.fr/arkotheque/consult_fonds/resultats.php?ref_fonds=1 »}, {« link »: « https://www.jenbrode.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Arts et Littérature Découvertes et société Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 12 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//