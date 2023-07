Échos collectifs : exposition d’art numérique [JOURNÉES DU PATRIMOINE] Maison du livre, de l’image et du son Échos collectifs : exposition d’art numérique [JOURNÉES DU PATRIMOINE] Maison du livre, de l’image et du son, 16 septembre 2023, . Échos collectifs : exposition d’art numérique [JOURNÉES DU PATRIMOINE] 16 – 23 septembre Maison du livre, de l’image et du son D’installation en installation, laissez-vous surprendre par la trace que vous laissez sur chaque œuvre. En déambulant dans les espaces de la Maison du livre, de l’image et du son, vous participez à l’exposition en train de se faire. Vos ombres, silhouettes, passages activent ces installations interactives. Dans le cadre des journées du patrimoine, le Hangar Computer Club par la magie de l’art numérique met en lumière toutes celles et ceux qui font vivre la médiathèque au quotidien. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16427 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

