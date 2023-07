Mercredi jeux vidéo Maison du livre, de l’image et du son Mercredi jeux vidéo Maison du livre, de l’image et du son, 6 septembre 2023, . Mercredi jeux vidéo Mercredi 6 septembre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscr**iption** en cliquant ici ou par téléphone au 04 78 68 04 04. Découvrez l’univers du jeu vidéo et entrez dans la sphère « vidéoludique ». Durée d’un créneau : 30 minutes Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=16423 »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/mercredi-jeux-video/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:00:00+02:00

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:00:00+02:00 Cultures numériques Jeune public Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 8 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//