Les ateliers de l’été : Carte blanche aux habitants [VIVEZ L’ETE] Maison du livre, de l’image et du son Les ateliers de l’été : Carte blanche aux habitants [VIVEZ L’ETE] Maison du livre, de l’image et du son, 30 août 2023, . Les ateliers de l’été : Carte blanche aux habitants [VIVEZ L’ETE] Mercredi 30 août, 10h00 Maison du livre, de l’image et du son Cet été, les bibliothèques se donnent carte blanche pour partager avec vous des moments créatifs, de jeux ou artistiques. Et pour cette dernière séance à la Maison du livre, on inverse les rôles ! Au tour des habitants de nous proposer un atelier, autour d’une passion ! Vous aimez créer et partager ? Vous pratiquez une discipline originale et souhaitez nous la présenter ? Vous vous êtes pris de passion pour un jeu et voulez nous le faire découvrir ? Envoyer un mail à mediatheques@mairie-villeurbanne.fr en présentant l’activité que vous souhaitez partager, le temps et les ressources nécessaires. Nous vous contacterons vite ! Vous souhaitez participer à la séance et découvrir les passions de vos voisins mais n’avez rien à présenter ? Pas de problème, vous êtes bienvenue ! Vous pourrez bientôt vous inscrire en cliquant ici (inscription à venir). Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/les-ateliers-de-lete-carte-blanche-aux-habitants-vivez-lete/ »}] [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-villeurbanne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

