Faut-il voyager pour être heureux ? [Vivez l’été] Maison du livre, de l’image et du son Faut-il voyager pour être heureux ? [Vivez l’été] Maison du livre, de l’image et du son, 18 juillet 2023, . Faut-il voyager pour être heureux ? [Vivez l’été] 18 juillet – 2 septembre Maison du livre, de l’image et du son Pourquoi a-t-on envie de voyager ? Pour aller où ? Pourquoi à ces endroits précisément ? Cette mini-exposition aborde des sujets d’actualité, comme la mobilité repensée à la suite de la crise sanitaire, les enjeux environnementaux du changement climatique, ou encore les migrations contraintes et l’exil. C’est aussi une invitation au plaisir et à l’émotion pour découvrir d’un autre œil l’univers du voyage. En écho, l’artothèque présente une sélection d’oeuvres de sa collection : des artistes présents dans l’exposition originale mais aussi d’autres, évoquant le thème du voyage… Cette mini-exposition a été conçue à partir de l’exposition de la Fondation groupe EDF et est présentée à l’Espace Gilbert Gaillard à Clermont-Ferrand du 23 juin au 17 septembre 2023. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/faut-il-voyager-pour-etre-heureux/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T09:00:00+02:00 – 2023-07-18T21:00:00+02:00

2023-09-02T12:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00 Art contemporain Vivez l’été Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

