Visite d'Échos collectifs et rencontre avec le Hangar Computer Club [JOURNÉES DU PATRIMOINE]

Dimanche 16 juillet, 16h30
Maison du livre, de l'image et du son

Dans la continuité de l'exposition Échos collectifs, observez en direct comment les membres du Hangar Computer Club jouent avec votre passage et votre silhouette afin de créer des œuvres interactives à part entière, et découvrez la démarche derrière l'exposition lors d'un échange avec eux.

247 cours émile Zola, Villeurbanne

Art contemporain
Cultures numériques

